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КХЛ дисквалифицировала Плэтта на 1 матч, Батыршина — на 2

21:43
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СДК КХЛ рассмотрел эпизоды матча регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Автомобилист» (3:4 ОТ), информирует пресс-служба лиги.

Время — 36:17. На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Автомобилиста» Джеффа Плэтта наказание по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Удар клюшкой»), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Время — 51:58. На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Автомобилиста» Рафаэля Батыршина наказание по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Атака в голову или шею»), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

КХЛ: регулярный чемпионат, новости и обзоры, календарь и результаты матчей, статистика, турнирные таблицы

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/11/01/458874.html

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