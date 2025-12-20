КХЛ дисквалифицировала нападающего «Нефтехимика» Шафигуллина за удар судье в лицо

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ отстранил нападающего «Нефтехимика» Булата Шафигуллина на один матч за применение силы в отношении арбитра, сообщается на сайте лиги.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Нефтехимика» Булата Шафигуллина по п. 1.27 ст. 29 дисциплинарного регламента КХЛ (намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), — дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в решении КХЛ.

Инцидент произошел 18 декабря во втором периоде матча FONBET чемпионата КХЛ с «Авангардом» (0:3). На 32-й минуте матча между Шафигуллиным и защитником «Авангарда» Джозефом Чеккони завязалась драка. В процессе Шафигуллин попытался нанести удар сопернику, но попал в арбитра. Хоккеист «Нефтехимика» был наказан дисциплинарным штрафом до конца игры.

«Нефтехимик» набрал 37 очков в 37 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.