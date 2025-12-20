КХЛ

20 декабря 2025, 08:35

КХЛ дисквалифицировала нападающего «Нефтехимика» Шафигуллина за удар судье в лицо

Анастасия Пилипенко

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ отстранил нападающего «Нефтехимика» Булата Шафигуллина на один матч за применение силы в отношении арбитра, сообщается на сайте лиги.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Нефтехимика» Булата Шафигуллина по п. 1.27 ст. 29 дисциплинарного регламента КХЛ (намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), — дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в решении КХЛ.

Инцидент произошел 18 декабря во втором периоде матча FONBET чемпионата КХЛ с «Авангардом» (0:3). На 32-й минуте матча между Шафигуллиным и защитником «Авангарда» Джозефом Чеккони завязалась драка. В процессе Шафигуллин попытался нанести удар сопернику, но попал в арбитра. Хоккеист «Нефтехимика» был наказан дисциплинарным штрафом до конца игры.

«Нефтехимик» набрал 37 очков в 37 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Популярное видео
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Разин — перед стартом плей-офф КХЛ
Анонс плей-офф КХЛ
«Юта» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Положение команд
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 49 19 105
2 Авангард 68 47 21 99
3 Ак Барс 68 43 25 94
4 Автомобилист 68 40 28 84
5 Салават Юлаев 68 36 32 78
6 Трактор 68 33 35 75
7 Нефтехимик 68 34 34 71
8 Сибирь 68 30 38 69
9 Амур 68 26 42 60
10 Барыс 68 21 47 54
11 Адмирал 68 20 48 52
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 68 46 22 98
2 Динамо Мн 68 39 29 88
3 Северсталь 68 40 28 86
4 ЦСКА 68 38 30 84
5 СКА 68 37 31 81
6 Торпедо НН 68 37 31 81
7 Динамо М 68 38 30 81
8 Спартак 68 35 33 79
9 Шанхай Дрэгонс 68 21 47 54
10 Лада 68 20 48 47
11 Сочи 68 18 50 44
1/8 финала Счет в серии
Металлург Мг - Сибирь
Металлург Мг - Сибирь
2 - 0
1. Металлург Мг - Сибирь
4 - 1
2. Металлург Мг - Сибирь
5 - 1
3. Сибирь - Металлург Мг
_ - _
4. Сибирь - Металлург Мг
_ - _
2 - 0
Локомотив - Спартак
Локомотив - Спартак
1 - 1
1. Локомотив - Спартак
5 - 3
2. Локомотив - Спартак
1 - 2
3. Спартак - Локомотив
_ - _
4. Спартак - Локомотив
_ - _
5. Локомотив - Спартак
_ - _
1 - 1
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
2 - 0
1. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
2. Динамо Мн - Динамо М
4 - 1
3. Динамо М - Динамо Мн
_ - _
4. Динамо М - Динамо Мн
_ - _
2 - 0
Авангард - Нефтехимик
Авангард - Нефтехимик
1 - 1
1. Авангард - Нефтехимик
4 - 2
2. Авангард - Нефтехимик
3 - 4
3. Нефтехимик - Авангард
_ - _
4. Нефтехимик - Авангард
_ - _
5. Авангард - Нефтехимик
_ - _
1 - 1
Северсталь - Торпедо
Северсталь - Торпедо
1 - 1
1. Северсталь - Торпедо
1 - 4
2. Северсталь - Торпедо
4 - 0
3. Торпедо - Северсталь
_ - _
4. Торпедо - Северсталь
_ - _
5. Северсталь - Торпедо
_ - _
1 - 1
Ак Барс - Трактор
Ак Барс - Трактор
2 - 0
1. Ак Барс - Трактор
3 - 2
2. Ак Барс - Трактор
4 - 2
3. Трактор - Ак Барс
_ - _
4. Трактор - Ак Барс
_ - _
2 - 0
ЦСКА - СКА
ЦСКА - СКА
2 - 0
1. ЦСКА - СКА
3 - 2
2. ЦСКА - СКА
4 - 2
3. СКА - ЦСКА
_ - _
4. СКА - ЦСКА
_ - _
2 - 0
Автомобилист - Сал. Юлаев
Автомобилист - Сал. Юлаев
1 - 1
1. Автомобилист - Сал. Юлаев
2 - 0
2. Автомобилист - Сал. Юлаев
0 - 1
3. Сал. Юлаев - Автомобилист
_ - _
4. Сал. Юлаев - Автомобилист
_ - _
5. Автомобилист - Сал. Юлаев
_ - _
1 - 1
Результаты / календарь
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
1.04
27.03 17:00 Салават Юлаев – Автомобилист - : -
27.03 17:00 Трактор – Ак Барс - : -
27.03 19:30 СКА – ЦСКА - : -
27.03 19:30 Торпедо НН – Северсталь - : -
Все результаты / календарь

