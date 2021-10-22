КХЛ дисквалифицировала нападающего «Металлурга» Зернова на один матч

Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала нападающего «Металлурга» Дениса Зернова на один матч, информирует официальный сайт лиги.

«Йокерит» — «Металлург». Время – 49:16. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Металлурга» Дениса Зернова по п. 1.29 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении лиги.

Таким образом, 25-летний форвард пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи», который состоится 23 октября.

В нынешнем сезоне Зернов набрал 11 (5+6) очков в 20 матчах.