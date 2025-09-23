КХЛ дисквалифицировала форварда «Барыса» Галимова и защитника «Сочи» Березина на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение дисквалифицировать на один матч нападающего «Барыса» Эмиля Галимова за непристойный жест в адрес защитника минского «Динамо» Джошуа Брука в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Игра команд прошла 22 сентября и завершилась победой минчан в овертайме (1:0). Галимов на 55-й минуте получил дисциплинарный штраф до конца матча за неприличный жест.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Барыса» Эмиля Галимова по п. 1.30 ст. 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Использует любой непристойный, нецензурный или оскорбительный жест по отношению к Судье или любому лицу), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении комитета.

Аналогичное наказание получил защитник «Сочи» Максим Березин за инцидент в игре против «Локомотива» (0:5), состоявшейся в понедельник. Хоккеист сочинской команды на 43-й минуте атаковал в голову форварда Максима Березкина.