17-й розыгрыш ФОНБЕТ чемпионата КХЛ стартует 3 сентября 2024 года. В Кубке Открытия сыграют обладатель Кубка Гагарина 2024 магнитогорский «Металлург» и финалист плей-офф КХЛ прошлого сезона ярославский «Локомотив». Игра пройдет на льду «Арены Металлург» в Магнитогорске и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут на телеканале «КХЛ Prime», официальном сайте КХЛ и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

КХЛ сезона-2024/2025 пройдет с 3 сентября 2024-го по 31 мая 2025-го. В регулярном чемпионате будут участвовать 23 команды. С нового сезона в лиге будет ряд изменений, они коснутся календаря и правил игры. Подробнее читайте в нашем материале.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика