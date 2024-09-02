КХЛ: дата старта сезона — когда первый матч регулярного чемпионата
17-й розыгрыш ФОНБЕТ чемпионата КХЛ стартует 3 сентября 2024 года. В Кубке Открытия сыграют обладатель Кубка Гагарина 2024 магнитогорский «Металлург» и финалист плей-офф КХЛ прошлого сезона ярославский «Локомотив». Игра пройдет на льду «Арены Металлург» в Магнитогорске и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут на телеканале «КХЛ Prime», официальном сайте КХЛ и на онлайн-платформе «Кинопоиск».
КХЛ сезона-2024/2025 пройдет с 3 сентября 2024-го по 31 мая 2025-го. В регулярном чемпионате будут участвовать 23 команды. С нового сезона в лиге будет ряд изменений, они коснутся календаря и правил игры. Подробнее читайте в нашем материале.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
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|Авангард
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|2
|Автомобилист
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|3
|Адмирал
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|4
|Ак Барс
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|5
|Амур
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|0
|0
|6
|Барыс
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|0
|0
|7
|Лада
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|8
|Металлург Мг
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|0
|0
|9
|Нефтехимик
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|0
|10
|Сал. Юлаев
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|0
|11
|Сибирь
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|0
|0
|0
|12
|Трактор
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|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
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|0
|0
|2
|Динамо Мн
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|0
|0
|3
|Динамо М
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|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
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|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
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|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|3.09
|17:00
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Металлург Мг – Локомотив
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