КХЛ анонсировала встречу с руководством Самарской области по финансовой ситуации вокруг «Лады»

Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что лига на следующей неделе встретится с руководством Самарской области, чтобы прояснить финансовую ситуацию вокруг тольяттинской «Лады».

Ранее губернатор региона Вячеслав Федорищев заявил, что группа компаний «Полипласт» вышла из состава учредителей клуба. По его словам, при этом сохраняется финансовая стабильность «Лады», а команда продолжит выступление в чемпионате.

«Ситуация непростая. Мы на следующей неделе запланировали встречу с руководством региона, поэтому будет прояснение. Но вы слышали заявление губернатора, что команда будет существовать и продолжит свое выступление. Поэтому мы надеемся, что все будет хорошо и совместными усилиями мы найдем выход из сложившейся ситуации», — сказал Морозов ТАСС в кулуарах международного форума «Россия — спортивная держава».

В нынешнем сезоне FONBET чемпионата КХЛ «Лада» идет на предпоследнем, 10-м месте в Западной конференции, набрав 9 очков.

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