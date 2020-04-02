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КХЛ: «Адмирал» пропустит сезон-2020/21, но может вернуться через год

19:12
ХК «Адмирал». Фото сайт клуба
ХК «Адмирал». Фото сайт клуба
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КХЛ подтвердила информацию о снятии «Адмирала» с сезона-2020/21. При этом клуб не будет ликвидирован и продолжит деятельность. Команда МХЛ «Тайфун» примет участие в новом сезоне, а сам «Адмирал» планирует принять участие в чемпионате КХЛ-2021/22.

Ранее стало известно, что клуб из Владивостока пропустит сезон из-за того, что средства, выделенные на клуб, будут переправлены в резервный фонд на борьбу с коронавирусом.

«Адмирал» дебютировал в КХЛ в 2013 году. Трижды в истории команда выходила в плей-офф, где уступала в первом раунде.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/04/02/467852.html

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