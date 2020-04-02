КХЛ: «Адмирал» пропустит сезон-2020/21, но может вернуться через год

КХЛ подтвердила информацию о снятии «Адмирала» с сезона-2020/21. При этом клуб не будет ликвидирован и продолжит деятельность. Команда МХЛ «Тайфун» примет участие в новом сезоне, а сам «Адмирал» планирует принять участие в чемпионате КХЛ-2021/22.

Ранее стало известно, что клуб из Владивостока пропустит сезон из-за того, что средства, выделенные на клуб, будут переправлены в резервный фонд на борьбу с коронавирусом.

«Адмирал» дебютировал в КХЛ в 2013 году. Трижды в истории команда выходила в плей-офф, где уступала в первом раунде.