Кетов подписал двухлетний контракт со СКА

Форвард Евгений Кетов продлил контракт со СКА, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение рассчитано на два года.

34-летний Кетов — рекордсмен клуба по количеству игр в КХЛ. На счету нападающего 418 матчей, в которых он набрал 108 очков при показателе полезности +35. Он дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне на его счету 21 (13+8) очко в 59 матчах регулярного чемпионата. В 4 играх плей-офф у него 2(1+1) балла.