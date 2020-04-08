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Кетов подписал двухлетний контракт со СКА

19:15
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Форвард Евгений Кетов продлил контракт со СКА, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение рассчитано на два года.

34-летний Кетов — рекордсмен клуба по количеству игр в КХЛ. На счету нападающего 418 матчей, в которых он набрал 108 очков при показателе полезности +35. Он дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне на его счету 21 (13+8) очко в 59 матчах регулярного чемпионата. В 4 играх плей-офф у него 2(1+1) балла.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/ska-podpisal-novyi-kontrakt-s-ievghieniiem-kietovym/

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