Кетов не войдет в тренерский штаб Ларионова в СКА

Как стало известно «СЭ», Евгений Кетов не войдет в тренерский штаб Игоря Ларионова в СКА.

По нашей информации, кандидатуру 39-летнего специалиста отклонил сам новый главный тренер.

Кетов работал в СКА с сезона-2023/24, перед которым он завершил карьеру хоккеиста после 10 сезонов в команде.