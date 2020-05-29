Керран заплатил «Авангарду» около 20 миллионов рублей за разрыв контракта

«СЭ» стали известны подробности ситуации с разрывом контракта защитника Коди Керрана с «Авангардом».

По нашим данным, канадец подписал соглашение с «Ястребами» на сезон-2020/21 еще прошлой осенью, выступая за шведский «Регле». В скандинавской лиге 30-летний хоккеист стал вторым бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 49 (12+37) очков в 48 матчах. Однако затем Керран договорился о двухлетнем одностороннем контракте с «Анахаймом», но НХЛ не зарегистрировала его из-за подписанного соглашения с «Авангардом».

Сам хоккеист, никогда не выступавший в сильнейшей североамериканской лиге, убедил омский клуб отпустить его в «Дакс» и согласился выплатить «Ястребам» компенсацию — около 20 миллионов рублей. Отметим, что за океаном зарплата Керрана составит в районе 900 тысяч долларов за сезон.