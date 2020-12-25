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Кемппайнен сделал себе подарок на Рождество

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Нападающий СКА Йонаас Кемппайнен рассказал о дубле в ворота «Северстали» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Первые два периода были тяжелыми, в третьем добавили, забросили две шайбы, довели матч до победы. Нужно стремиться к тому, чтобы чаще показывать тот хоккей, который был в игре с ЦСКА. Были хорошие шансы в начале матча, переживал из-за этих промахов. Можно сказать, что мой дубль — это такой подарок на Рождество», — цитирует форварда официальный сайт КХЛ.

На данный момент питерцы вторые на «Западе» с 55 очками.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/12/24/479122.html

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