Кемпфер продлил контракт с «Ак Барсом»

Защитник «Ак Барса» Стивен Кемпфер продлил контракт с клубом до 30 апреля 2023 года, информирует пресс-служба казанцев.

«С первого дня в Казани ко мне великолепно относился весь клуб — менеджмент, тренеры, персонал и болельщики. Продление контракта было простым решением и для меня, и для моей семьи, здесь созданы все условия для работы и жизни, об игроках по-настоящему заботятся.

Когда агент передал мне предложение клуба, я был очень рад и хотел устроить все как можно быстрее, чтобы сконцентрироваться на текущем сезоне. Спасибо генеральному менеджеру и руководству, что предложили такой вариант. Я рад, что продолжу играть за «Ак Барс», — сказал Кемпфер.

33-летний американец перешел в «Ак Барс» летом 2021 года. В этом сезоне Кемпфер провел 36 матчей и набрал 17 (7+10) очков с показателем полезности «+1».