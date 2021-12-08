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Кемпфер продлил контракт с «Ак Барсом»

13:04
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Защитник «Ак Барса» Стивен Кемпфер продлил контракт с клубом до 30 апреля 2023 года, информирует пресс-служба казанцев.

«С первого дня в Казани ко мне великолепно относился весь клуб — менеджмент, тренеры, персонал и болельщики. Продление контракта было простым решением и для меня, и для моей семьи, здесь созданы все условия для работы и жизни, об игроках по-настоящему заботятся.

Когда агент передал мне предложение клуба, я был очень рад и хотел устроить все как можно быстрее, чтобы сконцентрироваться на текущем сезоне. Спасибо генеральному менеджеру и руководству, что предложили такой вариант. Я рад, что продолжу играть за «Ак Барс», — сказал Кемпфер.

33-летний американец перешел в «Ак Барс» летом 2021 года. В этом сезоне Кемпфер провел 36 матчей и набрал 17 (7+10) очков с показателем полезности «+1».

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Роман Шишов все материалы автора
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