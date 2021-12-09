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Кемпе вернулся в строй минского «Динамо» после травмы. Теденбю пополнил лазарет

17:04
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Минское «Динамо» опубликовало изменения в списке травмированных игроков.

Шведский нападающий Марио Кемпе вернулся в состав команды. Он не играл с 31 октября из-за травмы и пропустил 14 матчей «Динамо».

Другой шведских нападающий «зубров», Маттиас Теденбю, пополнил список травмированных игроков. Он получил повреждение 5 декабря в матче с «Сочи» (3:4 ОТ).

Минское «Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблице Запада. Команда набрала 41 очко в 37 матчах.

Дополнительная информация:

https://t.me/hcdinamoby/13225

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Анна Горшкова все материалы автора
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