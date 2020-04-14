Кемпе уверен, что ЦСКА выиграл бы Кубок Гагарина

Нападающий ЦСКА Марио Кемпе заявил, что, если бы сезон КХЛ не был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, то московский клуб выиграл бы Кубок Гагарина.

— Я нахожусь у Швеции уже пару недель, — приводит слова Кемпе Hockey News. — Как только стало известно, что сезон в КХЛ завершен, я собрал вещи и вылетел домой. Сделал это на одном из последних рейсов. Конечно, я хотел бы сейчас играть, но с этой ситуацией ничего не поделаешь.

Мне понравилось в ЦСКА. Клуб сделал мне предложение, когда «Лос-Анджелес» выставил меня на драфт отказов. От такого варианта невозможно было отказаться. В конце концов, ЦСКА — один из самых титулованных клубов в мире.

Я подписал контракт на два сезона. И ни капельки не жалею. Жаль только, что сезон так закончился. Ведь мы бы точно победили в плей-офф.