Кемпе: «Рад хет-трику, но важнее, что ЦСКА победил»

Нападающий ЦСКА Марио Кемпе поделился впечатлениями от победы над «Нефтехимиком» (6:1) в регулярном чемпионате КХЛ. Форвард оформил свой первый хет-трик в лиге.

— Мы вышли с отличным настроем сегодня, потому что чувствовали, что в последних матчах не смогли полностью реализовать наш потенциал, — цитирует официальный сайт ЦСКА Кемпе. — Мы были сосредоточены, готовы с первых минут — думаю, поэтому нам удалось забросить шесть шайб сегодня.

Сегодня, действительно, чувствовалась химия в нашем звене: мои партнеры отдавали великолепные передачи. Это и помогло мне сделать хет-трик. Я рад этому, но намного важнее, что мы победили. Но у нас впереди несколько сложных матчей. Так что, нам нужно будет сфокусироваться на них и уже настраиваться на игру против СКА.