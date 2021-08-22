Кемпе продолжит карьеру в КХЛ
13:54
Нападающий Марио Кемпе продолжит карьеру в КХЛ. Об этом сообщил агент хоккеиста Алеша Пилко в своем Twitter.
В июле этого года 32-летний швед ушел из ЦСКА в связи с окончанием срока контракта.
В прошедшем регулярном чемпионате Кемпе провел 34 матча и набрал в них 22 (11+11) очка. В плей-офф он провел 12 матчей и не набрал очков.
Кемпе за свою карьеру также выступал за «Юргорден», «МОДО», «Витязь», «Аризону», «Тусон Роудраннерс» и «Онтарио Рейн».
Новый сезон КХЛ начнется 1 сентября матчем «Авангард» — ЦСКА.
Mario Kempe x KHL ?— Aljo?a Pilko (@PlayersAgentTM) August 22, 2021
Читайте также
«Кризис «Спартака»? Дело не в тренере. А игру Дзюбы я даже не хочу обсуждать». Бышовец — о ничьих в Туле и Уфе и взлете «Динамо»
Карате от Медведева: в полуфинале против Рублева лучший теннисист России атаковал камеру и ругался матом
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю