Нападающий Марио Кемпе продолжит карьеру в КХЛ. Об этом сообщил агент хоккеиста Алеша Пилко в своем Twitter.

В июле этого года 32-летний швед ушел из ЦСКА в связи с окончанием срока контракта.

В прошедшем регулярном чемпионате Кемпе провел 34 матча и набрал в них 22 (11+11) очка. В плей-офф он провел 12 матчей и не набрал очков.

Кемпе за свою карьеру также выступал за «Юргорден», «МОДО», «Витязь», «Аризону», «Тусон Роудраннерс» и «Онтарио Рейн».

Новый сезон КХЛ начнется 1 сентября матчем «Авангард» — ЦСКА.