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Кемпе дебютирует в составе ЦСКА в матче с «Динамо»

19:24
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ЦСКА и «Динамо» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В составе красно-синих дебютирует форвард Марио Кемпе.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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