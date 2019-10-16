Вратарь ЦСКА Илья Сорокин в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ с «Динамо» отметил, что ожидает непростой игры.

— «Динамо» — хорошая команда с отличными исполнителями и хорошей физической подготовкой, — цитирует официальный сайт ЦСКА Сорокина. — Поэтому будет тяжелая игра. Стоит учитывать и размер площадки. Встреча будет тяжелой, интенсивной и интересной. У них отличная вратарская линия, благодаря двум сильным голкиперам.

Не каждый способен принять шайбу на себя. Но это точно не про нашу команду. У нас каждый готов отчаянно биться и защищать ворота. Мне как вратарю это очень приятно.

Матч «Динамо» — ЦСКА состоится в среду 16 октября в 19.00 по московскому времени.

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