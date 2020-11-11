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Казаков подписал просмотровый контракт с «Витязем»

11 ноября 2020, 23:09
Максим Казаков. Фото ХК "Куньлунь".
Максим Казаков. Фото ХК "Куньлунь".
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Нападающий Максим Казаков заключил просмотровый контракт с «Витязем», сообщает официальный сайт клуба. В текущем сезоне он был заявлен за «Куньлунь».

Ранее хоккеист покинул китайский клуб.

«Форвард Максим Казаков покинул «Куньлунь», — сообщает Twitter клуба. —  Российский нападающий был командирован в ХК «Тамбов», где выступал весьма успешно. Своей игрой в ВХЛ Казаков обратил на себя внимание клуба КХЛ, предложившего ему просмотровый контракт. Чинить препятствий талантливому игроку мы не стали».

27-летний Максим Казаков в текущем сезоне провел 4 матча за «Тамбов» в ВХЛ и набрал 3 (2+1) очка.

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