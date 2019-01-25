Казахстанское СМИ потроллило российских коллег новостью о переходе звезды "Авангарда" в "Барыс"

Казахстанский ресурс shaiba.kz сообщил о возможном перехода лидера "Авангарда" Ильи Михеева в "Барыс" в следующем сезоне. Эта новость не соответствует действительности – судя по всему, в Казахстане решили тем самым потроллить коллег из российского СМИ, которые сегодня дали инсайд о том, что ведущий защитник астанчан Даррен Дитц​ в чемпионате-2019/20 станет игроком "Ястребов".

О шуточном характере новости говорит то, что она практически полностью повторяет по структуре "российскую" – так, упоминается, что Михеев якобы хочет выступать под руководством своего бывшего тренера Андрея Скабелки (в ответ на то, что "Дитц хочет играть у канадского специалиста Боба Хартли).

Также в обоих "инсайдах" упоминается, что "окончательное добро на переход" (именно в такой формулировке) дали боссы клубов – Александр Крылов у "Авангарда" и Борис Иванищев у "Барыса".

Отметим, что, по данным "СЭ" Дитц действительно входит в сферу интересов "Ястребов" и может перейти в "Авангард". Контракт канадца действует до 2020 года.

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