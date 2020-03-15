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Казахстанская федерация хоккея уведомила КХЛ, что «Барыс» продолжит участие в плей-офф

13:42
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Казахстанская федерация хоккея направила уведомление в Континентальную хоккейную лигу о том, что «Барыс» готов продолжать участие в плей-офф, сообщает ТАСС.

В Казахстане с 16 марта вводится режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Федерация хоккея отменила все местные соревнования. Во втором раунде плей-офф КХЛ «Барыс» должен сыграть с новосибирской «Сибирью», первый матч серии запланирован на 17 марта в Нур-Султане.

В мире заразились свыше 150 тысяч человек, более 5 тысяч умерли. В Казахстане зарегистрировано 6 случаев инфицирования.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7983877

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