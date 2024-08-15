Сборная Казахстана разгромила «Барыс» в матче предсезонного турнира
Сборная Казахстана обыграла «Барыс» в матче Кубка президента Республики Казахстан — 5:0. Встреча прошла в Астане.
Голы в игре забили Эдуард Михайлов, Кирилл Панюков, Алихан Асетов, Руслан Оспанов и Роман Старченко.
Казахстан 17 августа сыграет с «Амуром» в заключительном матче предсезонного турнира, а «Барыс» в этот день встретится с «Ладой».
Кубок президента Республики Казахстан
Казахстан — «Барыс» (Астана) — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
Голы: Михайлов — 1 (Шайхмедденов, Бекетаев), 6:21 — 1:0. Панюков — 1 (Муратов, Мухаметов), 20:27 — 2:0. Асетов — 1 (Данияр, Борисевич), 38:36 — 3:0. Оспанов — 1 (Королев, Демин), 46:59 — 4:0. Старченко — 2 (Гайтамиров, Данияр), 57:27 — 5:0.
Вратари: Бояркин — Никитин.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 27 (10+6+11) — 25 (7+9+9).
Судьи: Морозов, Фатеев.
15 августа. Астана. Барыс-Арена. 3185 зрителей.
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