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Сегодня, 20:06

Сборная Казахстана разгромила «Барыс» в матче предсезонного турнира

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сборная Казахстана обыграла «Барыс» в матче Кубка президента Республики Казахстан — 5:0. Встреча прошла в Астане.

Голы в игре забили Эдуард Михайлов, Кирилл Панюков, Алихан Асетов, Руслан Оспанов и Роман Старченко.

Казахстан 17 августа сыграет с «Амуром» в заключительном матче предсезонного турнира, а «Барыс» в этот день встретится с «Ладой».

Кубок президента Республики Казахстан

Казахстан — «Барыс» (Астана) — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Голы: Михайлов — 1 (Шайхмедденов, Бекетаев), 6:21 — 1:0. Панюков — 1 (Муратов, Мухаметов), 20:27 — 2:0. Асетов — 1 (Данияр, Борисевич), 38:36 — 3:0. Оспанов — 1 (Королев, Демин), 46:59 — 4:0. Старченко — 2 (Гайтамиров, Данияр), 57:27 — 5:0.

Вратари: Бояркин — Никитин.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 27 (10+6+11) — 25 (7+9+9).

Судьи: Морозов, Фатеев.

15 августа. Астана. Барыс-Арена. 3185 зрителей.

Сборная Казахстана по хоккею
ХК Барыс
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