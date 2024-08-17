Сборная Казахстана победила «Амур» на предсезонном турнире в Астане
Сборная Казахстана обыграла «Амур» в матче Кубка президента Республики Казахстан — 3:1. Встреча прошла в Астане.
Голы за победителей забили Михаил Рахманов, Андрей Буяльский и Кирилл Панюков. У хабаровской команды отличился Александр Брынцев.
«Амур» проиграл все три матча на турнире в Астане. Сборная Казахстана выиграла два матча из трех. 17 августа также сыграют «Барыс» и «Лада».
Кубок президента Республики Казахстан
Казахстан — «Амур» (Хабаровск) — 3:1 (3:0, 0:1, 0:0)
Голы: Рахманов — 1 (Бреус), 4:16 — 1:0. Буяльский — 1 (Мухаметов, Гайтамиров), 5:21 — 2:0. Панюков — 2 (бол., Старченко, Бекетаев), 7:31 — 3:0. Брынцев — 1 (Барулин, Грачев), 27:50 — 3:1.
Вратари: Павленко (Никитин, 21:09) — Бобков.
Штраф: 4 — 6.
Судьи: Морев, Фатеев.
17 августа. Астана. Барыс-Арена.
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