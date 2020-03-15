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Каспарс Даугавиньш: «В начале сезона в «Спартаке» немного друг друга не понимали»

07:40
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Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш рассказал, как Олег Знарок изменил игру команды. Москвичи в первом раунде Кубка Гагарина в шести матчах проиграли «Динамо»,

— У нас очень сильный тренер, — цитируют форварда «Известия». — Кроме того, Знарок — сильная личность. И это было видно с самого начала сезона, когда у нас формировалась команда. Она создавалась как большая семья. В начале сезона мы немножко друг друга не понимали. Но в течение регулярного чемпионата вы сами видели, что команда стала играть лучше и лучше. И в плей-офф мы бились друг за друга. Может быть, чуть-чуть чего-то не хватило для победы над «Динамо», но это пара нюансов, которые можно исправить и в следующем году стать сильнее.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/986760/aleksei-fomin/liudi-umiraiut-ot-koronavirusa-s-etim-nelzia-shutit

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