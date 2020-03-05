Каспарс Даугавиньш: «Теперь «Спартак» знает, как играть с «Динамо»

Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш прокомментировал поражение от «Динамо» (3:4) в матче Кубка Гагарина. Красно-белые уступают в серии 0-2.

— В последние пять минут мы потеряли концентрацию, получили ненужные удаления, — цитирует форварда официальный сайт лиги. — Дисциплина подвела в концовке, из-за этого и проиграли матч. Но есть и много позитивного. Как сдержать звено Шипачева? Мы найдём способ, как это сделать. Сейчас едем домой, будем стараться выигрывать. Конечно, неприятно проигрывать, ведя в счете, но, как я уже говорил, самым важным было показать игру, поскольку в первом матче у нас её вообще не было — тупо бегали и бились. Играли в хоккей и сами себе доказали, что можем действовать лучше соперника. Моменты создавали, вот и у меня был в меньшинстве. Забей — и могло все решиться. А тут — старое правило: сразу забили нам. 0-2 в серии, но теперь мы знаем, как надо играть. Отступать уже некуда.