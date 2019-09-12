Форвард «Спартака» Каспарс Даугавиньш прокомментировал домашнюю победу над рижским «Динамо» (5:1) и свое отношение к тому, что в предыдущей встрече он не принял участие в игре, оставшись в запасе.

— Проигрывать дома в начале сезона всегда неприятно. Надеемся, что эта игра даст нам моральную силу начать побеждать.

— Вас какой-то «динамовский рок» преслеудет. Умудрились проиграть всем трем «Динамо» на старте сезона.

— Рижскому и московскому проиграли в овертайме. Минскому — в концовке. Вроде бы местами играем хорошо, местами плохо, но сегодня вышли сконцентрированными на все 60 минут. После первого периода с нами серьезно поговорили. Тогда мы стали играть просто, ждать свои моменты. Потом, когда ты не даешь противнику хорошо играть, у самого появляется уверенность.

— Тренеры говорят, что большинство пока не идет. Согласны с этим?

— Я считаю, что надо больше бросать. Это любой скажет. Надо просто поймать уверенность, будет намного легче.

— Вы и еще несколько лидеров в прошлой игре остались в запасе? Вас это не обидело?

— Я думаю, ни один игрок не хочет остаться на трибуне. Но мне дали второй шанс — его надо использовать. У нас в команде много лидеров, много хороших игроков, много матчей мы играли через день. Мне дали понять, что мной недовольны.

— Показалось, что вы были заряжены как никогда и нацелены на ворота.

— Конечно. Я же не хочу сидеть следующую игру в запасе, а хочу доказывать в каждой игре, что могу приносить пользу.

— Знарок как-то мотивировал вас дополнительно?

— Просто дал знать. Иногда, чтобы что-то объяснить, и говорить ничего не надо. (Евгений Белоусов)

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