Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса. Москвичи провели один матч плей-офф без зрителей.

— Шоком это для меня не стало, — цитируют форварда «Известия». — Такое сейчас происходит во всем мире. И это серьезная болезнь, с которой надо бороться. Люди умирают — с этим нельзя шутить. Вирус серьезный, и любая мера предосторожности оправданна. Никто не хочет заболеть. И никто не хочет, чтобы ему потом пришлось бороться с этой инфекцией.

аверное, рано или поздно поеду домой. Я особо не люблю путешествовать, мне больше нравится проводить время дома. А сейчас, с учетом ситуации, скорее всего, ограничения будут. И лучше проявлять осторожность, чем думать, что всё будет в порядке, и где-то заразиться.