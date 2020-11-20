Каспарайтис: «Лекавалье использовал доллары вместо туалетной бумаги? Может быть»

Бывший защитник «Ак Барса» Дарюс Каспарайтис вспомнил времена, когда выступал за казанский клуб.

— Когда вы были в «Ак Барсе», Данис Зарипов играл в четвертом звене. Каким он был тогда?

— Когда я приехал в команду, то сразу увидел, что Зарипов — талантливый игрок. Он очень хорошо держал шайбу. Он мог обыграть любого. Конечно, кроме меня, ведь он меня боялся. Я знал, что он достигнет многого. Зарипов, Зиновьев, Морозов были лидерами, — приводит слова Каспарайтиса сайт казанцев.

— Вы купили на день рождения Билялетдинову часы за 4 тысячи долларов и никто не скинулся.

— Помню, что мы хотели сделать ему подарок. Я очень уважаю его как тренера и как человека, прошел с ним многое. Но некоторые ребята были не слишком довольны им, как тренером. Так что пришлось немного попасть на деньги.

— Сейчас поддерживаете связь с кем-то из той команды?

— С Лехой Ковалевым созваниваемся. Вчера звонил по FaceTime Лехе Морозову, он сказал, что уже в кровати. Я забыл, что в Москве разница с США восемь часов и разбудил его, он не очень доволен был. Так, конечно, с ребятами всегда на связи.

— Правда ли, что Лекавалье использовал доллары вместо туалетной бумаги?

— Не думаю. Мы жили в гостинице «Мираж», там туалетная бумага была.

— Говорят, что это было на выезде в Нижнекамске.

— А, тогда может быть.

— Было что-то подобное из личного опыта?

— Помню только, что на выезде некоторые гостиницы были без штор, и днем, перед игрой, спать было просто невозможно. Я удивлялся, неужели так трудно их повесить? Особенно шокирован был условиями в Новокузнецке. Все прошли через эти времена.

— Морозов — президент КХЛ, Зарипов — капитан «Ак Барса», Брэтуэйт — тренер вратарей в Канаде. Где мы можем увидеть Каспарайтиса?

— Каспарайтис — в первую очередь, папа шестерых детей! Это самое большое достижение в моей жизни. Быть отцом и постоянно воспитывать детей — это нелегко. Конечно, хочется вернуться в хоккей: тренером или просто помогать молодым ребятам развиваться. Желание есть, пока жду, когда закончится эпидемия. И буду подключаться.