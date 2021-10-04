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Каски: «У «Авангарда» хорошая команда, расстраиваться нельзя»

4 октября 2021, 23:00
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Защитник «Авангарда» Оливер Каски прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:5).

«В чем главная проблема команды? Даже не знаю. Наша игра слишком неровная. За очень успешным периодом может следовать неудачный, за уверенной игрой тут же идет плохая. Нам необходимо действовать уверенно и стабильно. Расстраиваться нельзя, мы знаем, что у нас хорошая команда. Нужно лишь разобраться с этим всем вместе. Еще лишь начало сезона, но выигрывать матчи, конечно, нужно.

Конечно, нужно допускать меньше ошибок, продолжать усердно работать и, надеюсь, ситуация улучшится.», — цитирует Каски официальный сайт клуба.

Автором победной шайбы стал Патрис Кормье. Дубль в составе «Автомобилиста» оформил Райан Спунер, четыре очка в активе Брукса Мэйсека (2+2). У «Авангарда» отличились Каски и Владимир Жарков.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/43183/

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Александр Кравченко все материалы автора

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