Каски: «У «Авангарда» хорошая команда, расстраиваться нельзя»

Защитник «Авангарда» Оливер Каски прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:5).

«В чем главная проблема команды? Даже не знаю. Наша игра слишком неровная. За очень успешным периодом может следовать неудачный, за уверенной игрой тут же идет плохая. Нам необходимо действовать уверенно и стабильно. Расстраиваться нельзя, мы знаем, что у нас хорошая команда. Нужно лишь разобраться с этим всем вместе. Еще лишь начало сезона, но выигрывать матчи, конечно, нужно.

Конечно, нужно допускать меньше ошибок, продолжать усердно работать и, надеюсь, ситуация улучшится.», — цитирует Каски официальный сайт клуба.

Автором победной шайбы стал Патрис Кормье. Дубль в составе «Автомобилиста» оформил Райан Спунер, четыре очка в активе Брукса Мэйсека (2+2). У «Авангарда» отличились Каски и Владимир Жарков.