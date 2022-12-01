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Сегодня, 11:39

Карпукас: «Комппер ставил в «Локомотиве» одно, Циннбауэр — другое»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал, чем отличалась работа с Марвином Комппером от работы с главным тренером клуба Йозефом Циннбауэром.

— Как нам говорил Циннбауэр, так и получилось: он пришел ставить совершенно другой футбол. Он сказал, что будет все менять, начиная от философии. Марвин ставил нам одно, Циннбауэр — другое.

— Чем отличается?

— Тот же прессинг. Это самое большое различие. С Марвином мы всегда пытались играть высоко. Понимали, чего от нас хотят, но ничего не получилось. Для меня наше положение в таблице и почему у нас не получилось играть в их футбол — это загадки человечества.

— Понимал, что немцев уволят скоро, ближе к октябрю-ноябрю?

— Понимал. Вообще, в РПЛ у многих тренеры поменялись. В течение сезона много было перестановок в российском футболе. Если брать такой большой.

В начале октября «Локомотив» уволил спортивного директора Томаса Цорна и отправил в отставку тренерский штаб во главе с Йозефом Циннбауэром.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artem-karpukas-ponimal-chto-nemtsev-uvolyat-kompper-stavil-nam-odno-tsinnbaue-r-drugoe/
Марвин Комппер
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
Йозеф Циннбауэр
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