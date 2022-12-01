Карпукас: «Комппер ставил в «Локомотиве» одно, Циннбауэр — другое»
Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал, чем отличалась работа с Марвином Комппером от работы с главным тренером клуба Йозефом Циннбауэром.
— Как нам говорил Циннбауэр, так и получилось: он пришел ставить совершенно другой футбол. Он сказал, что будет все менять, начиная от философии. Марвин ставил нам одно, Циннбауэр — другое.
— Чем отличается?
— Тот же прессинг. Это самое большое различие. С Марвином мы всегда пытались играть высоко. Понимали, чего от нас хотят, но ничего не получилось. Для меня наше положение в таблице и почему у нас не получилось играть в их футбол — это загадки человечества.
— Понимал, что немцев уволят скоро, ближе к октябрю-ноябрю?
— Понимал. Вообще, в РПЛ у многих тренеры поменялись. В течение сезона много было перестановок в российском футболе. Если брать такой большой.
В начале октября «Локомотив» уволил спортивного директора Томаса Цорна и отправил в отставку тренерский штаб во главе с Йозефом Циннбауэром.
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