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Сегодня, 18:12

Карпухин прокомментировал поражение от «Ак Барса»

Камила Абдурахманова
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Защитник СКА Илья Карпухин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (3:8) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Как можно описать то, что происходило в первом периоде?

— Сложно тут что-то комментировать. Очень много легких голов пропустили. Сейчас сложно сказать, с чем это связано. Потеря концентрации, соперник набрал ход и забил несколько голов. Конечно, нас это не устраивает.

На второй период выходили с целью переломить ход матча, хотели отыграться. В сезоне уже было несколько хороших примеров, когда мы отыгрывались с большого счета. До последнего хотели отыграться и победить.

— Что было в раздевалке после первого периода? Был ли такой серьезный мужской разговор?

— Я не буду выносить то, что было в раздевалке. Могу сказать только то, что никого не устраивала эта ситуация, которая была. И все хотели это исправить, и об этом шел разговор. Никто не опускал руки, ни у кого даже мысли такой не было, все хотели продолжать бороться.

— В третьем периоде эмоций стало больше, и пара стычек между игроками была. Выплеск эмоций помогал как то? Давал дополнительный заряд сил?

— В таком матче каждый момент очень важен. Каждое единоборство, каждый стык, каждый силовой прием, каждый блокированный бросок. Может быть, с таких мелочей все начинается, идет по цепочке. И в итоге уже превращается в преимущество, — сказал Карпухин «ВсеПроСпорт».

Команда Анвара Гатиятулина набрала 70 очков и занимает второе место в таблице Восточной конференции. Команда Романа Ротенберга с 65 очками — на 6-й строчке «Запада».

Источник: «ВсеПроСпорт»
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ХК СКА
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