Карпухин — о СКА: «У команды большой потенциал, самое вкусное еще впереди»
Новичок СКА защитник Илья Карпухин рассказал о петербургской команде.
«СКА — это команда с большими амбициями, очень мастеровитая команда, где собраны игроки очень высокого качества и мастерства. Мастерства тут у игроков вагон и огромная тележка. У команды большой потенциал. Считаю, что самое вкусное еще впереди. Организация в СКА читается одной из лучших, если не самая лучшая организация в КХЛ вообще. Никаких вопросов не должно возникать», — сказал Карпухин «ВсеПроСпорт».
27 декабря в результате обмена между «Трактором» и СКА Карпухин перешел в петербургский клуб. В обратном направлении последовали защитник Арсений Коромыслов и нападающий Василий Глотов. За новую команду Карпухин сыграл два матча, но не смог отличиться результативными действиями. Его показатель полезности — «+2».
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|55
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|25
|16
|54
|5
|Динамо М
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|25
|17
|53
|6
|Северсталь
|42
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|41
|18
|23
|44
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|17
|24
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|О
|1
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|43
|26
|17
|57
|2
|Сал. Юлаев
|40
|27
|13
|56
|3
|Ак Барс
|40
|25
|15
|52
|4
|Металлург Мг
|42
|25
|17
|52
|5
|Автомобилист
|40
|21
|19
|48
|6
|Авангард
|41
|20
|21
|43
|7
|Адмирал
|41
|18
|23
|42
|8
|Сибирь
|40
|18
|22
|39
|9
|Нефтехимик
|42
|14
|28
|39
|10
|Лада
|39
|16
|23
|37
|11
|Барыс
|44
|10
|34
|23
|12
|Амур
|42
|9
|33
|23
|7.01
|14:00
|
Трактор – Лада
|- : -
|7.01
|14:30
|
Металлург Мг – Адмирал
|- : -
|7.01
|17:00
|
Сочи – Динамо М
|- : -
|7.01
|17:00
|
Куньлунь РС – Амур
|- : -
|7.01
|17:00
|
Локомотив – Витязь
|- : -
|7.01
|17:10
|
Динамо Мн – ЦСКА
|- : -
|7.01
|17:30
|
Барыс – Автомобилист
|- : -