Защитник «Автомобилиста» Карпович: «Было волнение перед дебютной игрой в КХЛ. Спасибо партнерам, что поддержали»
Защитник «Автомобилиста» Даниил Карпович подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (1:3).
«Было волнение перед дебютной игрой в КХЛ. Спасибо партнерам, что поддержали. Матч запомнится, тем что был интересным по содержанию. Самое сложное для меня — это скорость игры, потому что «Торпедо» — быстрая команда, которая играет в «вертикальный» хоккей. Соперник показывал активный хоккей, а мы старались, оборонялись. Если бы всю игру играли как третий период, то выиграли бы», — приводит слова Карповича официальный сайт КХЛ.
«Торпедо» одержало первую победу в сезоне и после трех игр с 3 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» набрал 4 очка за три встречи и идет вторым на «Востоке».
|Восточная конференция
|И
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|О
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|Авангард
|3
|3
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|6
|2
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|3
|2
|1
|4
|3
|Нефтехимик
|3
|2
|1
|4
|4
|Сал. Юлаев
|2
|2
|0
|4
|5
|Трактор
|3
|1
|2
|3
|6
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|7
|Амур
|3
|1
|2
|2
|8
|Металлург Мг
|3
|1
|2
|2
|9
|Ак Барс
|3
|1
|2
|2
|10
|Барыс
|3
|0
|3
|1
|11
|Сибирь
|2
|0
|2
|0
|12
|Лада
|2
|0
|2
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|3
|3
|0
|6
|2
|Спартак
|3
|2
|1
|5
|3
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|4
|Витязь
|3
|2
|1
|4
|5
|Куньлунь РС
|3
|2
|1
|4
|6
|СКА
|3
|1
|2
|3
|7
|Торпедо
|3
|1
|2
|3
|8
|ЦСКА
|2
|1
|1
|2
|9
|Динамо Мн
|2
|1
|1
|2
|10
|Динамо М
|2
|1
|1
|2
|11
|Сочи
|2
|1
|1
|2
|10.09
|18:00
|
Лада – Динамо М
|- : -
|10.09
|19:30
|
ЦСКА – Сибирь
|- : -