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Сегодня, 17:36

Карпов заявил, что в «Металлурге» хотят выигрывать и быть лидерами

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Металлурга» Максим Карпов подвел итоги матча с «Трактором» (2:1 ОТ).

«Хороший, тяжелый матч. «Трактор» находится в непростой ситуации, но мы тоже очень хотим выигрывать и быть лидерами, — говорит Карпов. Мой гол в овертайме? Денис Зернов показал, что мы пойдем на смену, а я решил попробовать развернуться и провести атаку. Хорошо получилось, соперник мне поверил. На «Трактор» есть особый настрой. По крайне мере, мне охота его обыграть — это клуб из родного города, и я здесь провел один год. Тем более это южноуральское дерби. На сегодняшний день есть задача быть лидерами и побороться за первое место в Восточной конференции».

«Металлург» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 50 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-karpov-v-metallurge-ochen-hotim-vy-igry-vat-i-by-t-liderami-est-zadacha-vy-igrat-vostok/
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ХК Металлург (Магнитогорск)
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