Карпов — о баллонах Разина: «Легкости в матче с «Ак Барсом» не было, а сила была»

Нападающий «Металлурга» Максим Карпов в интервью Metaratings.ru поделился впечатлениями после победы над «Ак Барсом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со счетом 3:0.

— Главный тренер Андрей Разин говорил, что, давая вам баллоны, строил план вывести команду на пик к матчу с Казанью. Насколько это сработало, чувствовали легкость?

— Легкости, наверное, не было. А вот сила была. И мне кажется, что по сравнению с Казанью мы были сильнее.

— Насколько противостояние с «Ак Барсом» принципиальное?

— Было желание обыграть хорошую команду. Наверное, обычная игра, но и не совсем рядовая. Пока идет «регулярка», всегда охота обыгрывать таких соперников.

— С появлением Сергея Мозякина команда выиграла 4 матча из 4. В чем секрет такого преображения?

— Даже не знаю! Наверное, лучше спросить у самого Сергея Валерьевича (улыбается).