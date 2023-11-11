Карпов — о баллонах Разина: «Легкости в матче с «Ак Барсом» не было, а сила была»
Нападающий «Металлурга» Максим Карпов в интервью Metaratings.ru поделился впечатлениями после победы над «Ак Барсом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со счетом 3:0.
— Главный тренер Андрей Разин говорил, что, давая вам баллоны, строил план вывести команду на пик к матчу с Казанью. Насколько это сработало, чувствовали легкость?
— Легкости, наверное, не было. А вот сила была. И мне кажется, что по сравнению с Казанью мы были сильнее.
— Насколько противостояние с «Ак Барсом» принципиальное?
— Было желание обыграть хорошую команду. Наверное, обычная игра, но и не совсем рядовая. Пока идет «регулярка», всегда охота обыгрывать таких соперников.
— С появлением Сергея Мозякина команда выиграла 4 матча из 4. В чем секрет такого преображения?
— Даже не знаю! Наверное, лучше спросить у самого Сергея Валерьевича (улыбается).
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Лада
|31
|18
|13
|41
|2
|Металлург Мг
|30
|18
|12
|40
|3
|Ак Барс
|29
|18
|11
|38
|4
|Авангард
|28
|17
|11
|37
|5
|Автомобилист
|31
|16
|15
|36
|6
|Сал. Юлаев
|28
|17
|11
|35
|7
|Трактор
|29
|16
|13
|35
|8
|Нефтехимик
|29
|12
|17
|29
|9
|Сибирь
|29
|13
|16
|29
|10
|Амур
|28
|11
|17
|28
|11
|Барыс
|30
|8
|22
|23
|12
|Адмирал
|26
|7
|19
|18
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|30
|20
|10
|43
|2
|Динамо М
|28
|20
|8
|42
|3
|Торпедо
|29
|18
|11
|38
|4
|Локомотив
|28
|17
|11
|36
|5
|Динамо Мн
|27
|14
|13
|32
|6
|СКА
|28
|15
|13
|30
|7
|ЦСКА
|28
|14
|14
|30
|8
|Северсталь
|27
|13
|14
|30
|9
|Сочи
|29
|12
|17
|26
|10
|Куньлунь РС
|33
|10
|23
|25
|11
|Витязь
|29
|8
|21
|20
|11.11
|14:30
|
Лада – Спартак
|- : -
|11.11
|15:00
|
Металлург Мг – Ак Барс
|- : -
|11.11
|17:00
|
СКА – Нефтехимик
|- : -