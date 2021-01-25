Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ определила лауреатов восемнадцатой недели турнира в четырех номинациях, информирует сайт лиги.

Лучшим вратарем во второй раз в карьере был признан Хенрик Карлссон («Барыс»), одержавший три победы в трех матчах недели, в том числе одну на ноль. По воротам Карлссона было нанесено 93 броска (в среднем 31 за игру), из которых он отразил 94,62%. Коэффициент надёжности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут), составил 1,66. В первый раз Карлссон признавался лучшим вратарем недели в сезоне 2016/2017.

?Лучшим защитником в третий раз в карьере был признан Игорь Ожиганов (СКА), одержавший с командой две победы в двух матчах недели. Ожиганов набрал 3 (1+2) очка, не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+3». Ожиганов нанес 10 бросков по воротам соперника, совершил четыре силовых приема и заблокировал два броска. В первый раз Ожиганов признавался лучшим защитником недели в сезоне 2014/2015 в составе «Сибири», а вторая номинация случилась на 13-й неделе этого сезона.

?Лучшим нападающим впервые был признан Джей Си Лайпон («Динамо» Р), одержавший с командой одну победу в трех матчах недели. Лайпон набрал 5 (2+3) очков, шайба в матче с «Ак Барсом» (5:4 ОТ) стала победной. Форвард рижан не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+1». Лайпон нанес семь бросков по воротам соперника, совершил четыре силовых приема и дважды на нем нарушали правила.

?Лучшим новичком впервые был признан Никита Гуслистов («Северсталь»). На счету 18-летнего форварда 4 (3+1) очка, который он набрал в игре с «Автомобилистом» (6:3). Гуслистов стал самым молодым автором хет-трика в КХЛ среди россиян. Гуслистов не завершил ни одну из игр с отрицательным показателем полезности, общий показатель составил «+3», нанес 4 броска по воротам, среднее игровое время составило 9 минут и 46 секунд.