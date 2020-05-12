Кареев продолжит карьеру в ТПС

Вратарь Андрей Кареев продолжит карьеру в финском ТПС. У него закончился срок контракта с «Салаватом Юлаевым» и Каревв решил перебраться в чемпионат Финляндии, сообщает Twitter уфимцев.

Удачи, Андрей Андреевич!

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Завершился трехлетний контракт голкипера Андрея Кареева с ХК «Салават Юлаев». 25-летний вратарь продолжит выступать за команду TPS финского чемпионата.

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Спортивные права на игрока в Континентальной хоккейной лиге остаются за ХК «Салават Юлаев». pic.twitter.com/fcWP45dOjG — ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) May 12, 2020

Кареев выступал за «Салават» три сезона. Игрок отказался подписывать новое соглашение и рассчитывал, что уфимцы обменяют его в другой клуб КХЛ, но этого не произошло.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Кареев провел 18 игр, отразив 91,8 процента бросков при коэффициенте надежности 2,3. В плей-офф он провел 2 матча и отразил 92,9 процента бросков при надежности 1,23.

В КХЛ вратарь выступал за «Нефтехимик» и новокузнецкий «Металлург». Всего в лиге он провел 146 матчей, отразив 92,3 процента бросков по воротам при коэффициенте надежности 2,55.