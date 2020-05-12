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Кареев продолжит карьеру в ТПС

12:16
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Вратарь Андрей Кареев продолжит карьеру в финском ТПС. У него закончился срок контракта с «Салаватом Юлаевым» и Каревв решил перебраться в чемпионат Финляндии, сообщает Twitter уфимцев.

Кареев выступал за «Салават» три сезона. Игрок отказался подписывать новое соглашение и рассчитывал, что уфимцы обменяют его в другой клуб КХЛ, но этого не произошло.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Кареев провел 18 игр, отразив 91,8 процента бросков при коэффициенте надежности 2,3. В плей-офф он провел 2 матча и отразил 92,9 процента бросков при надежности 1,23.

В КХЛ вратарь выступал за «Нефтехимик» и новокузнецкий «Металлург». Всего в лиге он провел 146 матчей, отразив 92,3 процента бросков по воротам при коэффициенте надежности 2,55.

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