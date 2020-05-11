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Кареев попрощался с «Салаватом Юлаевым»

15:21
Instagram Андрея Кареева.
Instagram Андрея Кареева.
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Вратарь Андрей Кареев в Instagram попрощался с «Салаватом Юлаевым». Срок контракта игрока истек 30 апреля. Он является ограничено свободным агентом.

— Хотелось бы попрощаться с Уфой и выразить благодарность партнерам по команде, персоналу, крутым болельщикам и отдельный респект Фредрику Микко и Матиасу Сарвела, которые помогали мне развиваться! — написал Кареев.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Кареев провел 18 игр, отразив 91,8 процента бросков при коэффициенте надежности 2,3. В плей-офф он провел 2 матча и отразил 92,9 процента бросков при надежности 1,23.

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