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Кареев хочет покинуть «Салават Юлаев»

08:07
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Вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Кареев хочет покинуть уфимскую команду. Контракт игрока закончился 30 апреля, и хоккеист не принимает предложения клуба, сообщает «ГорОбзор.ру».

«Салават Юлаев» рассчитывает обменять вратаря, но пока клуб не принял ни одного предложения по сделке. У Кареева есть несколько вариантов из европейских лиг. Если в ближайшее время «Салават» не примет решение об обмене, то голкипер продолжит карьеру за границей.

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Кареев провел 18 игр, при коэффициенте надежности 2,30 и проценте отраженных бросков 91,8. В плей-офф игрок принял участие в двух встречах, его процент отраженных бросков составил 92,9 и коэффициент надежности — 1,23.

Дополнительная информация:

https://gorobzor.ru/novosti-sporta/hokkey/42042-kareev-hochet-pokinut-salavat-yulaev

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