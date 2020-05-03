Кареев хочет покинуть «Салават Юлаев»

Вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Кареев хочет покинуть уфимскую команду. Контракт игрока закончился 30 апреля, и хоккеист не принимает предложения клуба, сообщает «ГорОбзор.ру».

«Салават Юлаев» рассчитывает обменять вратаря, но пока клуб не принял ни одного предложения по сделке. У Кареева есть несколько вариантов из европейских лиг. Если в ближайшее время «Салават» не примет решение об обмене, то голкипер продолжит карьеру за границей.

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Кареев провел 18 игр, при коэффициенте надежности 2,30 и проценте отраженных бросков 91,8. В плей-офф игрок принял участие в двух встречах, его процент отраженных бросков составил 92,9 и коэффициент надежности — 1,23.