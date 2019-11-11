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Капустин покинул «Сочи» и перешел в «Северсталь»

10:00
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«Сочи» обменял в «Северсталь» нападающего Кирилла Капустина, сообщает официальный сайт клуба. Взамен сочинский клуб получит денежную компенсацию.

26-летний Кирилл Капустин выступал за «леопардов» с сезона 2018/19, сыграв в общей сложности в регулярном чемпионате и плей-офф 67 матчей и набрав 14 (6+8) очков.

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Дополнительная информация

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Kirill-Kapustin-pereshel-v-Severstal-9287

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