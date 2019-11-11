Капустин покинул «Сочи» и перешел в «Северсталь»
10:00
«Сочи» обменял в «Северсталь» нападающего Кирилла Капустина, сообщает официальный сайт клуба. Взамен сочинский клуб получит денежную компенсацию.
26-летний Кирилл Капустин выступал за «леопардов» с сезона 2018/19, сыграв в общей сложности в регулярном чемпионате и плей-офф 67 матчей и набрав 14 (6+8) очков.
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https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Kirill-Kapustin-pereshel-v-Severstal-9287
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