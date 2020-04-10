Нападающий ЦСКА Антон Слепышев заявил, что его одноклубник Кирилл Капризов точно уедет в НХЛ.

— Что внутри команды говорят о возможных уходах лидеров?

— Все находится пока на стадии переговоров. Понятно, что точно уезжает Капризов. Про остальных ничего не могу сказать. Даже Сорокин недавно дал интервью, где сказал, что еще не до конца определился. Сначала у него должен закончиться контракт, потом пройти переговоры. Думаю, процентов на 90 он уедет. (Михаил Зислис)

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