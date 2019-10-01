Капризов сравнялся с Морозовым по количеству хет-триков в КХЛ

В матче против «Спартака» Кирилл Капризов в пятый раз в карьере забросил три шайбы в одной игре КХЛ. По этому показателю нападающий ЦСКА сравнялся Алексеем Морозовым, Максимом Карповым и Мэттом Эллисоном. Лидером лиги является Найджел Доус, на счету которого десять хет-триков. (Денис Аль-Юсифи)

Игрок Страна Клуб* Количество хет-триков Найджел Доус Казахстан/Канада Барыс 10 Сергей Мозякин Россия Металлург Мг 9 Данис Зарипов Россия Ак Барс (3), Металлург Мг (5) 8 Илья Ковальчук Россия СКА 7 Алексей Морозов Россия Ак Барс 5 Максим Карпов Россия Динамо М (4), СКА (1) 5 Мэтт Эллисон Канада ДинамоМн (3), Металлург Мг (2) 5 Кирилл Капризов Россия ЦСКА 5

*Клуб, в составе которого делал хет-трики.

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