Капризов сравнялся с Морозовым по количеству хет-триков в КХЛ
В матче против «Спартака» Кирилл Капризов в пятый раз в карьере забросил три шайбы в одной игре КХЛ. По этому показателю нападающий ЦСКА сравнялся Алексеем Морозовым, Максимом Карповым и Мэттом Эллисоном. Лидером лиги является Найджел Доус, на счету которого десять хет-триков. (Денис Аль-Юсифи)
|
Игрок
|
Страна
|
Клуб*
|
Количество хет-триков
|
Найджел Доус
|
Казахстан/Канада
|
Барыс
|
10
|
Сергей Мозякин
|
Россия
|
Металлург Мг
|
9
|
Данис Зарипов
|
Россия
|
Ак Барс (3), Металлург Мг (5)
|
8
|
Илья Ковальчук
|
Россия
|
СКА
|
7
|
Алексей Морозов
|
Россия
|
Ак Барс
|
5
|
Максим Карпов
|
Россия
|
Динамо М (4), СКА (1)
|
5
|
Мэтт Эллисон
|
Канада
|
ДинамоМн (3), Металлург Мг (2)
|
5
|
Кирилл Капризов
|
Россия
|
ЦСКА
|
5
*Клуб, в составе которого делал хет-трики.
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