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Капризов сравнялся с Морозовым по количеству хет-триков в КХЛ

22:30
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В матче против «Спартака» Кирилл Капризов в пятый раз в карьере забросил три шайбы в одной игре КХЛ. По этому показателю нападающий ЦСКА сравнялся Алексеем Морозовым, Максимом Карповым и Мэттом Эллисоном. Лидером лиги является Найджел Доус, на счету которого десять хет-триков. (Денис Аль-Юсифи)

Игрок

Страна

Клуб*

Количество хет-триков

Найджел Доус

Казахстан/Канада

Барыс

10

Сергей Мозякин

Россия

Металлург Мг

9

Данис Зарипов

Россия

Ак Барс (3), Металлург Мг (5)

8

Илья Ковальчук

Россия

СКА

7

Алексей Морозов

Россия

Ак Барс

5

Максим Карпов

Россия

Динамо М (4), СКА (1)

5

Мэтт Эллисон

Канада

ДинамоМн (3), Металлург Мг (2)

5

Кирилл Капризов

Россия

ЦСКА

5

*Клуб, в составе которого делал хет-трики.

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