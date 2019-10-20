КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Капризов пропустит около недели из-за травмы нижней части тела

14:44
Теги:

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7022867

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир