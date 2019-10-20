Капризов пропустит около недели из-за травмы нижней части тела
14:44
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Форвард ЦСКА Кирилл Капризов пропустит около недели из-за травмы, полученной в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором», информирует пресс-служба армейского клуба. Капризов покинул площадку во втором периоде и больше на льду не появлялся.
-У Капризова травма нижней части тела. Завтра он точно не примет участие в игре, будет восстанавливаться. Срок восстановления — до недели, — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы клуба.
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