Капризов пропустит около недели из-за травмы нижней части тела

Форвард ЦСКА Кирилл Капризов пропустит около недели из-за травмы, полученной в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором», информирует пресс-служба армейского клуба. Капризов покинул площадку во втором периоде и больше на льду не появлялся.

-У Капризова травма нижней части тела. Завтра он точно не примет участие в игре, будет восстанавливаться. Срок восстановления — до недели, — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы клуба.

