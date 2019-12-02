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Капризов о приезде генменеджера «Миннесоты»: «Вопросы по игре»

22:23
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Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов не захотел отвечать на вопрос о приезде генменеджера «Миннесоты» Билла Герина на игру против СКА (2:4).

— «Миннесота»? Вопросы по игре, — отметил Капризов. —  Сегодня пропустили ненужные голы. Сначала сровняли счет, потом снова пропустили. Нам нужно было найти свои моменты и забить. Сейчас мы стараемся выйти наверх, перебороть спад. Но не все сразу — идем по тренерскому плану. Второй гол СКА был неприятным — Сороку сдвинули. Можно сказать, что забили не в игре. Мне показалось, что было нарушение. Но это у арбитров нужно спросить, можно было и посмотреть этот эпизод. Проиграли в концовке, так получилось. Самонов обыгрывает ЦСКА второй раз? Если честно, даже не думал об этом. Скоро у нас матч на футбольной арене — «Зимняя классика». Там всегда приятно играть. Даже на раскатку выходишь с другим настроением. Очень много народу, крутое шоу. (Михаил Зислис)

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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