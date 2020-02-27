КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Капризов — лучший снайпер КХЛ второй сезон подряд

22:01
Теги:

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов стал лучшим снайпером КХЛ по итогам регулярного сезона. Форвард отметился 33 голами и второй раз подряд выиграл снайперскую гонку. В прошлом сезоне на его счету было 30 шайб.

Лучший результат в истории лиги по итогам регулярки показал форвард «Металлурга» Сергей Мозякин в сезоне-2016/17 — 48 голов.

Лучшим ассистентом стал Вадим Шипачев из московского «Динамо» — 48 передач. Также он стал победителем гонки бомбардиров — 65 (17+48) очков.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир