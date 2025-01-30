Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:17

Капитана «Салавата Юлаева» Панина перевели из реанимации в палату

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин переведен из реанимации в больничную палату, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

«Григория Панина перевели из реанимации в палату. Капитан «Салавата Юлаева» передает вам всем большой привет», — говорится в сообщении.

29 января 39-летний защитник получил травму в матче против «Авангарда» (4:2). Он получил перелом ребра.

В текущем сезоне защитник уфимского клуба сыграл 48 матчей, набрав 7 (2+5) очков.

Капитан «Салавата» Панин в реанимации после матча с «Авангардом». Он терял сознание после силового приема

Источник: ХК «Салават Юлаев»
Григорий Панин
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
Читайте также
Шара Буллет встретился с Роналду перед турниром UFC Fight Night 250
Крушения самолета в Вашингтоне можно было избежать. Что пишут СМИ
Зеленый переход на Западе зашел в тупик. И вот почему
Был большим футбольным чиновником, задержан за взятку. Кто такой Сергей Анохин
Песков заявил о подтверждении сообщений о гибели россиян при крушении самолета в США
Шара Буллет обсудил проблему со зрением с Майклом Биспингом
Популярное видео
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

КХЛ, расписание и результаты 30 января: ЦСКА — «Северсталь», «Спартак» — СКА и другие
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 51 39 12 80
2 Северсталь 50 32 18 65
3 Спартак 48 29 19 64
4 Динамо М 49 30 19 63
5 ЦСКА 48 27 21 62
6 СКА 49 28 21 61
7 Динамо Мн 47 25 22 56
8 Торпедо 49 23 26 54
9 Куньлунь РС 49 22 27 48
10 Витязь 49 19 30 43
11 Сочи 49 14 35 33
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 52 32 20 70
2 Сал. Юлаев 50 32 18 67
3 Автомобилист 49 30 19 66
4 Ак Барс 48 31 17 64
5 Металлург Мг 50 30 20 64
6 Авангард 49 25 24 53
7 Адмирал 50 21 29 51
8 Сибирь 49 21 28 50
9 Нефтехимик 50 15 35 43
10 Лада 47 18 29 42
11 Амур 50 12 38 29
12 Барыс 50 11 39 28
Результаты / календарь
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
30.01 19:00
Нефтехимик – Динамо Мн
 - : -
30.01 19:00
Витязь – Трактор
 - : -
30.01 19:30
ЦСКА – Северсталь
 - : -
30.01 19:30
Спартак – СКА
 - : -
30.01 19:30
Динамо М – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости