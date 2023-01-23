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Сегодня, 15:50

Капитан «Куньлуня» получил дисквалификацию на два матча

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дисквалифицировал на два матча нападающего «Куньлуня» Брэндона Йипа, сообщает официальный сайт лиги.

Капитан «Куньлуня» в матче регулярного чемпионата с «Витязем» (0:1) был удален до конца игры за то, что ударил в голову форварда гостей Никиту Гончарова.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на Брэндона Йипа по п. 1.3 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею), дисквалифицировать игрока на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении лиги.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/23/508721.html
Брэндон Йип
ХК Витязь
ХК Куньлунь Ред Стар
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