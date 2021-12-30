Нападающий «Йокерита» Марко Анттила прокомментировал победу своей команды в гостях над ЦСКА (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ и поделился мнением о возможном участии на Олимпиаде-2022.

— Это была тяжелая битва двух сильных команд, в которой решающими оказались небольшие детали. Ближе к концу третьего периода нам удалось реализовать большинство и удержать преимущество в счете. Всегда интересно играть с такими соперниками. Нельзя отрицать того, что в последнее время у нашей команды были проблемы. Но теперь мы движемся в правильном направлении и набирает очки.

— Вас удивляет, что ЦСКА в овертаймах регулярно меняет вратаря на четвертого полевого игрока, и на Кубке Первого канала то же самое было в матче Россия — Финляндия?

— Это что-то новенькое! Никогда такого раньше не видел. ЦСКА забросил пару шайб в формате «четыре на три» и пока для него ход срабатывает. Но посмотрим, что будет дальше.

— Конец года — время подводить промежуточные итоги.

— Для «Йокерита» нынешний сезон оценю как достаточно хороший. Мы очень здорово стартовали и на приличном уровне провели игр тридцать. Да и сейчас находимся довольно высоко в таблице. Надо продолжать победную серию, чтоб получить хорошую позицию перед стартом плей-офф.

— НХЛ не едет в Пекин, ИИХФ отменила молодежный чемпионат мира. Недавно шведский защитник «Давоса» Магнус Нюгрен раскритиковал решение отправить вместо энхаэловцев игроков из Европы на Олимпиаду, поскольку им не дают гарантий нормального пребывания в Китае. Ваше мнение об этой ситуации?

— Каждый из нас знает, что ситуация с коронавирусом во всем мире сейчас очень плохая. Но я просто игрок, а решения принимают большие люди. С отказом НХЛ ситуация поменялась. Посмотрим, к чему это приведет.

— Если бы решение ехать на Олимпиаду зависело только от вас, что выбрали?

— Сложный вопрос. Самому еще надо попасть в сборную. Но мне всегда было важно сыграть за национальную команду.

(Павел Гудков)