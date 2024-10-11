Капитан «Трактора» Ткачев оценил старт команды в КХЛ

Капитан «Трактора» Владимир Ткачев поделился мнением о старте челябинского клуба в сезоне КХЛ-2024/25.

«Не сказать, что какое-то удивление испытываем — мы просто работаем. Это плоды работы всей команды. Ребята стараются. Конечно, когда есть серия побед, это придает положительные эмоции. Мы настраиваемся только на победы, и других мыслей у нас нет», — приводит слова Ткачева Metaratings.ru.

В первых 13 матчах нового сезона КХЛ «Трактор» одержал 9 побед и потерпел 4 поражения. Челябинский клуб возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.