Капитан «Трактора» продлил контракт с клубом

Нападающий «Трактора» Сергей Калинин подписал новый контракт с клубом. Соглашение капитана черно-белых будет действовать до конца сезона-2023/2024, сообщает сайт клуба.

В составе «Трактора» Калинин провел 116 матчей, набрал 47 (20+27) очков и совершил 217 «хитов». Всего в лиге форвард сыграл 538 поединков, забросил 79 шайб, 98 раз ассистировал партнерам, провел 555 силовых приемов и имеет показатель полезности «+37».

В течение двух прошлых сезонов нападающий выступал за «Трактор» и был капитаном команды Анвара Гатиятулина. В этом году вместе с черно-белыми форвард стал бронзовым призером чемпионата КХЛ.

«Рады продлению контракта с нашим капитаном. Сергей Калинин настоящий лидер коллектива как на льду, так и в раздевалке. Таких хоккеистов в КХЛ сейчас единицы, поэтому для «Трактора» продолжение сотрудничества с Калининым является хорошим решением», — заявил генеральный директор клуба Иван Савин.